بمشاركة 1500 طفل.. الشباب والرياضة تستعد لمهرجان أطفال العالم

واصلت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتنفيذ النسخة الثانية من المهرجان العالمي الذي يجمع أطفال العالم والذي يقام تحت شعار "أطفال العالم يلتقون...مصر قلب الدنيا"

وذلك خلال الفترة من 20 حتى 25 نوفمبر الجارى للمرحلة السنية من 12 سنة حتى 17 سنة والذي تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة، ويشارك ضمن فعاليات المهرجان العالمي أكثر من 1500 ألف طفل يمثلون 32 فريقا من 25 دولة.

بالإضافة إلى مشاركة أطفال مصر من مختلف المحافظات ومن ذوى الهمم والأطفال أبناء الجاليات الأجنبية المقيمين في مصر، وسيقام المهرجان هذا العام من خلال وسائل التواصل الإلكتروني لعدم القدرة على تجميع الأطفال بسبب فيروس كورونا.

وتشهد المدينة الرياضية بحى الأسمرات مراسم حفل الافتتاح الذي يقام يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتتضمن فعاليات المهرجان مجموعة مختلفة من الفعاليات الافتراضية تتضمن عروضا للفرق المشاركة من مختلف دول العالم ومجموعة من الورش الفنية والثقافية في الموسيقى، الغناء، الأداء الحركي والأنشطة الرياضية والندوات التوعوية

وذلك من خلال قيام الفرق المشاركة بإرسال الفيديوهات الخاصة بها عبر البريد الإلكتروني للمهرجان ويستقبله فريق من شباب المتطوعين ومن ثم يتم عرض تلك الفيديوهات والأعمال صفحة المهرجان من خلال جدول معلن ، لتتولى بعد ذلك لجنة تحكيم دولية مكونة من خمسة محكمين من دول مختلفة على رأسهم عضو من مصر بتحكيم لأفضل ثلاثة أعمال لتحديد الثلاثة مراكز الأولى الفائزة وسيحصل جميع المشاركين من مختلف دول العالم على شهادة مشاركة معتمدة.

وفي نهاية الأسبوع سيكون هناك لقاء أونلاين يعقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع جميع الدول يحضره قائد الفريق واثنين من كل فريق .

ويعد هذا المهرجان العالمي واحد من أهم التظاهرات والمناسبات العالمية التي يتم تنفيذها لهذه المرحلة العمرية فضلًا عن عدد المشاركين وعدد الدول الحريصة على المشاركة بالمهرجان المصري العالمي ، حيث شهدت فعاليات المهرجان العام الماضي ردود فعل إيجابية في مختلف وسائل الإعلام العالمية خاصة فيما يتعلق برسالة السلام من أطفال العالم والتي تم بثها من ن أرض مصر إلى كل ربوع العالم.