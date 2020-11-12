اتحاد الطائرة يستبعد عبد الدايم وبيبرس والبنا من الانتخابات التى تجرى 11 ديسمبر

استبعدت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى فى اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم ثلاثة مرشحين من الانتخابات
التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وهم أحمد عبد الدايم المرشح على الرئاسة ، والمستشار أحمد البنا ، وتامر بيبرس ، الترشحات على منصب العضوية ، ليصبح عدد المرشحين على المناصب المختلفة 22 مرشحا ، يتم اختيار تسعة مرشحين من بينهم ، بواقع رئيس ونائب وأمين صندوق ، وستة أعضاء ، والمرشحون هم شريف الشمرلى المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ، والمدير الفنى السابق لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقى سابقا ، والمحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبده الوسيمى على منصب الرئيس ، وفى منصب النائب هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا ، وسيف أبو النجا ، وعمرو مخلف ، وعلى منصب أمين الصندوق ، هويدا مندى عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذى السابقة للاتحاد الأفريقى ، وأميرة عبد السلام ، وعايدة اسماعيل .
وفى منصب العضوية تقدم 13مرشحا لاختيار ستة أعضاء ، وهم المهندس محمود الفقى ، وأحمد الشموتى ، وشوكت صابر ، ورضا الغزالى ، وحاتم شعلان ، محمد فرح ، وعادل مغاورى ، وحسين السرجانى ، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى ، ومنير عطية ، وخالد أبو المعاطى ، وطلعت الطوبشى .
ويعقد مجلس الإدارة إجتماعا يوم الاثنين المقبل لفحص أوراق المرشحين ، لاعتماد ما تنطبق عليهم الشروط ، واستبعاد خلاف ذلك ، وبعد ذلك يتم تقديم الطعون خلال الثلاثة أيام التالية لانعقاد المجلس ، ثم يعتمد المجلس القائمة النهائية للمرشحين .
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