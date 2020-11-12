الحمام يعلن القائمة الأولى للفريق استعدادا لدورى القسم الثانى

أعلن نادي الحمام المطروحي القائمة الاولي للفريق الاول لكرة القدم والتى تضم 12 لاعبا استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني في مجموعة بحري . وجاءت القائمة كالتالي : إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد" ، وتم قيد إسلام المزين لاعب الفريق بقائمة الشباب . وفي وقت سابق قرر مجلس إدارة نادي الحمام خلال اجتماعه تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة سمير سعد لقيادة الفريق الاول لكرة القدم بالموسم الجديد في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري. وتم مناقشة تقرير الجهاز الفني عن الموسم المنقضي وخطة الإعداد للموسم الجديد واحتياجات الفريق من صفقات لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. وكان فريق الحمام المطروحي انهي الموسم الماضي محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 30 نقطة ولولا قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط لنزل الفريق لدورى لقسم الثالث برفقة بلدية المحلة والاوليمبي ومالية كفر الزيات وبيلا. جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد نجح في الصعود الي الدورى الممتاز بعدما احتل صدارة مجموعة بحري بالقسم الثاني برصيد 47 نقطة .

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