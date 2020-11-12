بإذن من الجهاز الفني.. جنش وعبد الغني يغيبان عن مران الزمالك

حصل محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي إذن من الجهاز الفني بعدم التواجد في مران اليوم.
ويعاني جنش من نزلة برد خفيفة ، بينما طلب عبدالغني الإذن لظروف خاصة به .
ويقود تدريبات الفريق مدحت عبدالهادي المدرب العام نظرا لحصول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على إجازة يقضيها في بلاده.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.
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