أوباما يسابق الزمالك للحاق بالنهائي الإفريقي

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقام أوباما بأداء بعض التدريبات بالجيمانيزيوم ، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.
وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك ، على التحدث مع اللاعب، وذلك للاطمئنان على الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع له.
ويستعد الزمالك للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.
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