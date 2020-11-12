أبرزهم خناقة صلاح وماني.. 3 أزمات تطارد يورجن كلوب في ليفربول

يعاني الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من أزمات عديدة، قد تؤثر على منافسة الفريق هذا الموسم على مختلف البطولات.

ويطمح نادي ليفربول في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، الذي نجح في تحقيقه الموسم الماضي، بعد حرمان دام 30 عاما.

ويبدو أن الطريق لن يكون ممهدا أمام يورجن كلوب للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، في ظل الأزمات التي تطارد الفريق.

ويستعرض دوت الخليج" أبرز 3 أزمات تطارد يورجن كلوب في ليفربول:

أزمة صلاح وماني:

نشبت مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني " عقب تسجيل صلاح هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في شباك مانشستر سيتي، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب طلب ساديو من"مو" تسديد الكرة في زاوية معينة". ونشرت صحيفة"ديلي ستار البريطانية" تقريرا حول ردود أفعال جماهير ليفربول حول خناقة صلاح وماني، حيث قال أحد المشجعين "صلاح وماني يكرهان بعضهما البعض، أليس كذلك؟".

أزمة صلاح وماني تشكل صداعا في رأس يورجن كلوب الذي فشل في السيطرة على أزمات الثنائي أكثر من مرة، وهو ما قد يؤثر على مستوى الفريق مستقبلا.

يذكر أن أزمة الأحد الماضي لم تكن الأولى بين صلاح وماني، حيث سبق وأن انفعل ساديو على النجم المصري في مباراة بيرنلي بمسابقة الدوري الانجليزي الموسم الماضي، وذلك بسبب عدم تمرير" مو " الكرة له، خلال إحدى فرص الريدز.

أزمة الدفاع:

بات فريق ليفربول في ورطة كبيرة بعد إصابة ثتائي خط الدفاع فان دايك بالرباط الصليبي وجو جوميز في الركبة، ليصبح جويل ماتيب هو الدافع الوحيد المدافع في صفوف الفريق.

عدم إجراء يورجن كلوب أي تدعيمات دفاعية خلال الصيف الماضي سببب وقوع ليفربول في هذه الورطة، حيث باع الريدز مدافع الفريق ديان لوفرين إلى سان بطبرسبرج الروسي الصيف الماضي، ولم يضم بديلا، ليكتفى الفريق بتدعيم خط الوسط والهجوم.

عقم فيرمينو التهديفي:

يعاني روبرتو فيرمينيو من عقم تهديفي مع ليفربول هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى هدف يتيم في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما صنع هدفين.

استعادة مستوى فيرمينو المعهود، أحد أبرز التحديات التي تواجه يورجن كلوب خلال الفترة الحالية.