نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي: أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري. أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، تلقى عرضا من نادٍ تركي، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وافق مسئولو النادي الأهلي علي إعارة أليو بادجي الي الاتحاد السكندري لمدة موسم وفقا للرؤية الفنية للمارد الاحمر بقيادة بيتسو موسيماني. تأكد إصابة محمود البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراءه مسحة طبية خلال تواجده في المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة كوريا الجنوبية الودية المقرر لها اليوم الخميس استعدادا لخوض أولمبياد طوكيو. حصل "دوت الخليج" على نسخة من خطاب اتحاد اتحاد الكرة المصري الذي تسبب في ضياع الموهبة رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي على منتخب مصر للشباب. أشادت إذاعة "راديو" مارس المغربية، بطريقة تعامل النادي الأهلي مع صفقة بدر بانون القادم من الرجاء البيضاوي المغربي. يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء لحسم القائمة المحلية والأفريقية للموسم الجديد. وجه احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر رسالة الي قناة نادي الزمالك . أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، عن اكتشاف إصابة دوماجوي فيدا، مدافع المنتخب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال مباراة تركيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة | وزير الرياضة يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والزمالك.. وإصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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