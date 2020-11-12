عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين.
يأتي هذا قبل انطلاق المران الذي يجرى حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وحرص خلالها مدحت عبد الهادي، على التحدث معهم في بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبين.
وطالب عبد الهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلوب، كما معتاد منهم دائما.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل انطلاق المران.. مدحت عبد الهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.