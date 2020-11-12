قبل انطلاق المران.. مدحت عبد الهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين.

يأتي هذا قبل انطلاق المران الذي يجرى حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحرص خلالها مدحت عبد الهادي، على التحدث معهم في بعض النقاط الفنية التي ستنفذ خلال مران اليوم، من خلال الفقرات التدريبية التي سيقوم بها اللاعبين.

وطالب عبد الهادي الجميع بمواصلة العمل بقوة، والتركيز وتنفيذ كل المطلوب، كما معتاد منهم دائما.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.