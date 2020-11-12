باتشيكو يقود التدريبات الجماعية للزمالك.. الأحد

يصل إلى القاهرة السبت المقبل، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قادما من البرتغال ، بعد إنتهاء إجازته التي حصل عليها مؤخرا.
ومن المقرر أن يقود باتشيكو التدريبات الأحد المقبل بشكل طبيعي.
ويقود التدريبات الفترة الحالية مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق لحين عودة باتشيكو.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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