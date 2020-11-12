أهلاوي أم زملكاوي؟.. محمد صلاح يثير حيرة الجماهير على السوشيال ميديا |شاهد

وقال محمد صلاح خلال تكريمه من قبل اتحاد الكرة، أمس، الأربعاء:" تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر رائع، خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر، وهذا لا يحدث كثيرا.
وأضاف:" أتمنى من الجمهور أن يستمتع بالمباراة في حدود الكرة، وأن يبارك جماهير الفريق الآخر لمن يفوز في النهاية".
وبسؤاله عن الفريق الذي يتمنى فوز باللقب الأفريقي، أوضح صلاح:" الناس تعرف من أريد أن يفوز، لكنني لن أقول".
تصريحات صلاح أثارت حيرة جماهير الأهلي والزمالك بشأن انتماء " مو" حيث جاءت التعليقات، على تصريحات النجم المصري كالتالي:
- الأهلي طبعا حبيبنا يا ابو صلاح
- صلاح مننا ملكي زينا .. ان شاء الله البطوله زملكاويه يبوصلاح وهتحتفل معانا كالعادة
- قلب الزمااالگ يا فخرر العررب
- الأهلى فخر لمن يشجعوة وليس الأهلى الى يفتخر بتشجيع حد ومع ذلك مصر كلها عارفة انتماء صلاح وتريكة قالها قبل كدة
- الأهلاوية هيقولوا أهلاوي و الزملكاوية هيقولوا زملكاوى و هو قاعد يضحك عادى.
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