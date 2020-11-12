ضياء السيد: هؤلاء الأنسب لخوض مباراة توجو.. والنني يستحق الإشادة

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر الاول لكرة القدم السابق، إن محمد النني لاعب وسط الفراعنة ونادي أرسنال أثبت نفسه، مضيفًا أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك سيكون له دورًا بارزًا مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، قال السيد: "سعيد بالتكريم الذى حظى به محمد صلاح، التكريم جاء متأخرًا لأنه كان مخطط له من فترة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي".

وأضاف: "كل اللاعبين تحظى بتقدير الإعلام والجمهور، لكن التكريم داخل بلدك أمر مختلف تمامًا، علينا أيضًا توجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لأنه ممثل الدولة التي حرصت على تكريم صلاح".

وعن اختياراته لتشكيل منتخب مصر أمام توجو، قال مدرب الفراعنة السابق: "أرشح كلا من أيمن أشرف وطارق حامد وأحمد حسن كوكا، للمشاركة في الدفاع والوسط والهجوم، بسبب الخبرات الكبيرة التي اكتسبوها وتألقهم في الفترة الماضية مع أنديتهم".

وواصل: "مصطفى محمد سيكون له دور كبير في الفترة المقبلة، كذلك عمرو السولية، الفريق القوي يضم 11 لاعبا جيدا في المستطيل الأخضر، وكذلك على مقاعد البدلاء، عمرو السولية والنني يقدمان مستويات جيدة، لكن الأفضلية للثنائي المتفاهم مع بعضهما".

وحرص السيد على الثناء على مستوى محمد النني مع أرسنال، وقال: "استطاع إثبات ذاته، وخرج للإعارة من أجل المشاركة، أرتيتا (مدرب أرسنال) مقتنع به، كما أنه يمتلك قدرات هائلة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا (كان).