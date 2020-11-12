شاهد.. أحمد موسى يتساءل عن كيفية التصدي لتعصب جماهير الكرة عبر السوشيال ميديا.. وزير الرياضة يجيب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري. جاء ذلك خلال جلسة حوارية لـ"صبحي"، في "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح، المشرف العام لشبكة قنوات وموقع "دوت الخليج"، والإعلامي الكبير أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس التحرير.

وقال إن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، وهناك حراك إيجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.

ووجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لوزير الشباب والرياضة عن الحملات الممنهجة على السوشيال ميديا لإشعال فتنة التعصب بين جماهير الكرة المصرية وكيفية التعامل معها والتصدي لها.

وأجاب وزير الشباب والرياضة عن سؤال موسى، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت منذ فترة مبادرة "تصدوا معنا"، للتصدي لكل الشائعات وبث الفتن بالأخبار الكاذبة عبر الإعلام والسوشيال ميديا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في محاربة التعصب، خاصة المشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يتخللها بالفعل حملات ممنهجة لإشعال الفتنة الكروية بين الجماهير المصرية، موجها رسالته للجماهير قائلا: "أنتم صناعة كرة القدم وهذه بلدكم، وعليكم أن تؤدوا الفتن وتشجعوا الفريق الذي تنتمون إليه دون تعصب أعمى".

وأكد صبحي أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، حدث تاريخي لأنها أول مرة يكون طرفا النهائي مصريين، ومبادرة "لا للتعصب" جاءت من أصوات العقل، الذين اعتبروا شجعوا الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات، كاشفا عن وجود تحرك مصري لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما لفت صبحي إلى أن منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية الأوليمبي يتواجدان في مصر هذه الفترة لمواجهة المنتخب الأوليمبي في الدورة الودية الأولمبية استعدادا لطوكيو، ومنتخب مصر الأول أيضا لديه مباراتان مهمتان لتحسين مركزه في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، كل تلك الأحداث تجعلنا جميعا نضع مصر ومكانتها قبل أي انتماءات أخرى.