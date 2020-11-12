بسبب معلول وساسي.. نجوم شمال أفريقيا يغزون الدوري المصري

نجاح علي معلول مع الأهلي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي مع الزمالك ومن قبلهما حمدي النقاز خلال الفترة الماضية، جعل الأندية تتصارع على لاعبي شمال القارة الإفريقية.
وشهد الصيف الحالي تعاقد الأندية المصرية مع العديد من لاعبي شمال أفريقيا، حيث ضم التونسي الزمالك حمزة المثلوثي لتدعيم الجبهة اليمنى، بينما تعاقد الأهلى مع المغربي بدر بانون من الرجاء المغربي.
الإسماعيلي أيضا أكثر الأندية المصرية الذي ضم صفقات من شمال أفريقيا هذا الموسم مع الجزائري رضوان الشريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف، بينما يستهدف التعاقد مع أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي ومحسن ياجور لاعب نهضة بركان.
فيما نجح وادي دجلة في التعاقد مع إيهاب المباركي قادما من الترجي، وضم سموحة التونسي رفيق كابو، أما نادي بيراميدز فيدرس التعاقد مع أيمن بن محمد نجم فريق الترجي أيضا.
رغم التكلفة العالية لصفقات شمال أفريقيا، إلا أن الأندية المصرية لجأت خلال الفترة الأخيرة للتعاقد معهم، بسبب نسبة النجاح الكبير التي حققته التجربة المغربية والتونسية في الدوري المصري، خلال السنوات الأخيرة.
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