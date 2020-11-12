محمود كهربا بصحبة رامز جلال ومؤمن زكريا

شارك محمود عبد المنعم كهربا متابعيه عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر محمود كهربا بصحبة النجم رامز جلال ومؤمن زكريا نجم النادي الاهلي، نالت إعجاب متابعيها. ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا. ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقائى الذهاب والعودة 5-1.

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