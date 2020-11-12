علاء أبو القاسم: إعارتى للشارقة الإماراتى خطوة لتكرار انجاز اولمبياد لندن في طوكيو

أكد علاء ابو القاسم بطل مصر في سلاح الشيش أن انتقاله لنادى الشارقة الاماراتي على سبيل الاعارة حتى اولمبياد طوكيو خطوة طيبة، مؤكدا أن التعامل والاحتكاك بمدارس مختلفة سيكون له مردود طيب على مستواه.

وأضاف بطل مصر فى سلاح الشيش أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع كافة ابطال مصر ويعمل دائما على التواصل معنا بشكل كبير ويسعى لإزالة اى معوقات قد تقف امامنا، مؤكدا على الدور الكبير لعبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح الذي شهدت اللعبة في عهده طفرة كبيرة وبإذن الله اكون عند حسن ظن الجميع وتكرار إنجاز في طوكيو مثل الذي حققته في لندن.

وأكد ابو القاسم أن روابط الرياضية والبنك الاهلي الراعي الرسمي وفرو لى كافة الامكانيات من اجل التدريبات خلال الفترة الماضية خاصة في فترة توقف النشاط الرياضي .

واشار ابو القاسم الى ان المفاوضات مع نادي الشارقة كانت طيبة بعد ان قدمو عرضا وافقت بعد دراسته وطالبتهم بالتفاوض مع د. اسامة ابو زيد رئيس نادى الشمس من اجل انهاء كافة اجراءات التعاقد بسبب وجود عقد بينى وبين النادي.

واضاف صاحب فضية اولمبياد لندن ٢٠١٢ انه لايزال على قوة نادي الشمس حيث سأعود اليه عقب انتهاء اعارتي وسأكون متواجد في معسكرات المنتخب بإذن الله.