شاهد | وزير الرياضة يشيد بـ أحمد موسى ومهنية ووطنية دوت الخليج

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية لـ"صبحي"، في "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح، المشرف العام لشبكة قنوات وموقع "دوت الخليج"، والإعلامي الكبير أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس التحرير.
وأثنى وزير الشباب والرياضة على مصداقية دوت الخليج والدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة الإعلامية العريقة ، بقيادة النائب البرلماني محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح.
وتبادل صبحي أطراف الحديث مع الإعلامي أحمد موسى وعن برنامجه على مسؤليتي والذي يلتف حوله ملايين المشاهدين لمهنيته ووطنيته ، معربا عن سعادته بالتواصل المستمر معه خلال البرنامج الأكثر مشاهدة .
كما أعرب وزير الشباب والرياضة ، عن سعادته بإطلاق المبادرة من دوت الخليج ، قائلا لست غريبا عن المكان فقد زرته مرارا كرياضي وكمساعد وزير ، ووزيرا ، وأشرف بذلك لما يتمتع القائمون عليه بالمهنية والمصداقية.
وأكد وزير الشباب والرياضة ، على ، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت منذ فترة مبادرة "تصدوا معنا"، للتصدي لكل الشائعات وبث الفتن بالأخبار الكاذبة عبر الإعلام والسوشيال ميديا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في محاربة التعصب، خاصة المشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يتخللها بالفعل حملات ممنهجة لإشعال الفتنة الكروية بين الجماهير المصرية، موجها رسالته للجماهير قائلا: "أنتم صناعة كرة القدم وهذه بلدكم، وعليكم أن تؤدوا الفتن وتشجعوا الفريق الذي تنتمون إليه دون تعصب أعمى".
وأشار إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، حدث تاريخي لأنها أول مرة يكون طرفا النهائي مصريين، ومبادرة "لا للتعصب" جاءت من أصوات العقل، الذين اعتبروا شجعوا الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات، كاشفا عن وجود تحرك مصري لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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