فرعية القاهرة تعلن عن مواعيد اختبارات الكوبر للحكام والمساعدين

حددت لجنة الحكام الفرعية التابعة لمنطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، عن مواعيد إجراء اختبارات اللياقة البدنية الكوبر لقضاة الملاعب الدرجة الأولى من الساحة والمساعدين.

وأعلنت اللجنة الفرعية للحكام التابعة الى منطقة القاهرة أن اختبارات الكوبر سوف تجرى على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى نادى طلائع الجيش على أن تقام على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة وتبدأ فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

كما أعلنت لجنة الحكام الفرعية التابعة إلى منطقة القاهرة لكرة القدم عن مواعيد الكشف الطبي لقضاة الملاعب.

وجاءت مواعيد الكشف الطبي لقضاة الملاعب على النحو التالي:

يخضع حكام الدرجة الثانية والثالثة للكشف الطبي أيام الأحد والاثنين الموافق ١٥ و ١٦ نوفمبر الجاري بإشراف اللجنة الرئيسية للحكام فى اتحاد الكرة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولًا : القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريقا ( الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانيًا : القسم الثالث

يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثًا: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعًا : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعًا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيًا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث اعتبارًا من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور انتهاء تصفيات القسم الرابع .