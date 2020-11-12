شاهد| لا للتعصب من دوت الخليج .. أبو العينين يشيد بمجهودات وزير الشباب والرياضة

استقبل النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لإطلاق مبادرة نبذ التعصب من موقع دوت الخليج قبيل المباراة المهمة والتاريخية التي تجمع الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات وزير الشباب والرياضة، والتزامه بالقيم الأخلاقية للرياضة وإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف في كل الألعاب.

وقال أبو العينين إن مبادرة «نبذ التعصب» التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، مبادرة هامة وننتظر آثارا جيدة لها على المستوى المحلي والدولي، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أحدثت انطباعا جيدا على المستوى الدولي ونقلت صورة حضارية مشرفة عن مصر ألقت بتبعاته الإيجابية على كافة المجالات وليس المجال الرياضي فحسب.

كما أثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات الدكتور أشرف صبحي على مستوى مراكز الشباب والنزعة التطويرية الهائلة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الشبابية التي تمنح فرصا عظيمة لاكتشاف المواهب وتنميتها.

وقال أبو العينين إن سياسة الوزير تجاه الشباب تنبع من الإيمان بدورهم الفعّال في المجتمع، وتتسق مع خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل ودعم الشباب في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والرياضية والسياسية.