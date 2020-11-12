شكرا لدخولك حياتنا يا أميرتي.. كريستيانو رونالد يحتفل بعيد ميلاد ابنته

عيد ميلاد سعيد يا اميرتي الانا ابي يحبك!
شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلًا في مباراة فريقه يوفنتوس أمام سبيزيا، الجارية حاليًا على ملعب الأخير، ضمن الجولة السادسة من الكالشيو.
وعاد رونالدو بعد تعافيه من فيروس كورونا، ومن أول فرصة له على المرمى سجل هدف التقدم.
واقتحم بيرلورونالدو في الدقيقة 56 بدلًا من الأرجنتيني باولو ديبالا، وبعد 3 دقائق، تلقى كريستيانو تمريرة ألفارو موراتا وراوغ حارس المرمى وسدد بقوة في المرمى.
هدف رونالدو الثالث له مع يوفنتوس هذا الموسم، رغم أنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط قبل هذه المباراة.
التركيز.. كريستيانو ينشر صورة من مباراة أمس أمام سبيزيا
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