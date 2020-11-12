المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية.. صور

أسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الأبيض بالكامل، علي أن يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملا في لقائهما في الثامنة مساء اليوم بإستاد السلام.
في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض – أسود في لقائه امام البرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة علي أن يرتدي المنتخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.
وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة.
ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الخميس المقرر إقامتها على ملعب استاد السلام ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي للاطمئنان على جاهزية لاعبي اوليمبي الفراعنة قبل المشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.
كان مصدر مطلع داخل الجبلاية كشف أن هناك اتجاها داخل الجبلاية بنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوريا الجنوبية التي ستُقام غدًا الخميس من استاد القاهرة الى ملعب ستاد السلام.
ويواصل اليوم مننتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية وديا والتي تحدد موعدها في الثامنة مساء ضمن برنامج إعداد الفريق لاولمبياد طوكيو.
واجرى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مسحة للكشف عن كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية.
وخاض المنتخب الأولمبي مساء أمس الثلاثاء مرانا قويا علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة.
وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامه جلال، ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية.
فيما انضم أكرم توفيق لاعب منتخب شباب الفراعنة للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.
ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الخميس المقرر إقامتها على ملعب استاد السلام ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي للاطمئنان على جاهزية لاعبي اوليمبي الفراعنة قبل المشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.
كان مصدر مطلع داخل الجبلاية كشف أن هناك اتجاها داخل الجبلاية بنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوريا الجنوبية التي ستُقام غدًا الخميس من استاد القاهرة الى ملعب ستاد السلام.
ويواصل اليوم مننتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب تدريباته استعدادا للقاء كوريا الجنوبية وديا والتي تحدد موعدها في الثامنة مساء ضمن برنامج إعداد الفريق لاولمبياد طوكيو.
واجرى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مسحة للكشف عن كورونا لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وأعقبها محاضرة فنية.
وخاض المنتخب الأولمبي مساء أمس الثلاثاء مرانا قويا علي ملعب بترو سبورت حيث تم تقسيم الفريق الي مجموعات وتقسيمات متنوعة.
وأدى الثلاثي، ناصر منسي، وأسامه جلال، ومحمد عبدالمنعم، تدريبات علاجية.
فيما انضم أكرم توفيق لاعب منتخب شباب الفراعنة للتدريبات بعد دخوله المعسكر المغلق.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية