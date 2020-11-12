المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية.. صور

أسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصري الزي الأبيض بالكامل، علي أن يرتدي الفريق الكوري الزي الأحمر كاملا في لقائهما في الثامنة مساء اليوم بإستاد السلام.

في حين يرتدي المنتخب الأولمبي زيه الأساسي أحمر -أبيض – أسود في لقائه امام البرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة علي أن يرتدي المنتخب البرازيلي زيه التقليدي الأصفر.

وتنطلق مساء اليوم الدورة، بلقاء مصر وكوريا الجنوبية، في حين يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر بإستاد القاهرة.