شاهد| وزير الرياضة يجيب على سؤال أحمد صبري عن إمكانية حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية لصبحي، في "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير، وإلهام أبو الفتح المشرف العام لشبكة قنوات وموقع دوت الخليج، والإعلامي الكبير أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، وهناك حراك ايجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.

ووجه الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع دوت الخليج الاخباري سؤالا لوزير الشباب والرياضة عن إمكانية حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجاب صبحي قائلا إن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث تاريخي لأن أول مرة يكون طرفا النهائي مصريا ، ومبادرة لا للتعصب جاءت من أصوات العقل ، الذين ينادون بـ شجعوا الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات ، كاشفا عن وجود تحرك بالفعل لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير وخاطبنا الاتحاد الأفريقي كاف ، وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.