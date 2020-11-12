افتتاح بطولة الجمهورية للمكفوفين في الجودو ورفع الأثقال بـ الفيوم

افتتح المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات بطولة الجمهورية للمكفوفين لـ الجودو ورفع الأثقال، والتى تقام لأول مرة على أرض محافظة الفيوم، بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية بنادى قارون الرياضي.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، بحضور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري للمكفوفين، والدكتورة رشا الصراف رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، واللواء محمد فؤاد عضو مجلس إدارة منطقة الصعيد، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومنسقى الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وممثلي وفود المحافظات المشاركة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

اقرأ أيضا: وادى الحيتان.. أفضل مناطق التراث العالمي للحيتان في الفيوم.. شاهد

رحب سكرتير عام المحافظة المساعد، بالرياضيين ووفود المحافظات المشاركة على أرض محافظة الفيوم، ناقلًا إليهم تحية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشيرًا أن الرياضيين من متحدي الإعاقة هم أصحاب عزيمة وهمم عالية قد لا تتوفر لدى بعض الأصحاء، مؤكدًا استعداد محافظة الفيوم لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية بما يساهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة، وكذلك استعداد المحافظة الكامل لتبني العناصر الشابة الموهوبة، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات.

وأشارت رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، إلى أن البطولة يشارك فيها 46 لاعبًا ولاعبة من ذوى الإعاقة البصرية يمثلون 13 محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه سيتم فى ختام البطولة تسليم الميداليات شهادات التقدير للاعبين الفائزين فى مختلف الأوزان.

خلال حفل الافتتاح تسلم سكرتير عام المحافظة المساعد، درع الاتحاد المصري للمكفوفين، المقدم للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقديرًا لجهوده فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وجهوده المتواصلة فى تقديم الدعم اللازم لهم.