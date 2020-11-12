منتخب الشباب يوضح موقفه من ضم لاعب ميلوال الإنجليزي

وحصل المنتخب على راحة سلبية اليوم الخميس ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
ويستعد منتخب الشباب، لخوض فعاليات بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
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