علي لطفي ينتظم في المران الجماعي لـ الأهلي

انتظم علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي اشتكى منها مؤخرًا.
وتعرض لطفي لكدمة بسيطة في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في المران، وحصل على راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، فيما انتظم اليوم في المران بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران.
وشارك علي لطفي في تدريبات الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
يذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأربعاء، وفقًا للبرنامج التدريبي.
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