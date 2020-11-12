الرياضة

أحمد الشيخ يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

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واصل أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. 

ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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