أحمد الشيخ يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

واصل أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
ويؤدي اللاعب برنامجًا تأهيليًّا تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويخوض الأهلي تدريباته استعدادًا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الشيخ يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.