فحص طبي لـ محمد محمود في الأهلي

حرص محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة ومتابعة المران، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وخضع محمود لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الأهلي، الذي حرص على الحديث معه، للاطمئنان على حالته ومتابعة مستجدات البرنامج العلاجي الذي يقوم بتنفيذه قبل بدء البرنامج التأهيلي.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في غضروف الركبة ويخضع لبرنامج علاجي، بالتنسيق مع الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، الذي أجرى له الجراحة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي.