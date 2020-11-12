إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا وحجزه فى المستشفى

كشفت مصادر خاصة ، إصابة عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي " . وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير. وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى بكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.

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