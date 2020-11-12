أوغندا تهزم جنوب السودان 1- 0 وتقترب من التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية

نجح منتخب أوغندا في تحقيق فوز مهم يقربه نحو التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب جنوب السودان بالجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للتصفيات. وأحرز لاعبه هاليد لواليوا هدف اللقاء الوحيد عبر ضربة رأس من متابعة لركلة حرة من الناحية اليسرى نفذها فاروق ميا، بالدقيقة 86 من عمر اللقاء. ارتفع رصيد المنتخب الأوغندي إلى سبع نقاط، لينفرد بالصدارة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو. ويستضيف منتخب مالاوي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في حين واصل منتخب جنوب السودان تذيله الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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