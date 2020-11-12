النصر يفوز على الاتصالات وديا بثلاثية الأشول

أحرز ثلاثية النصر اللاعب ابراهيم الاشول وقدم النصر مباراة جيدة حيث قام سيد عيد المدير الفني بتجربة أكثر من لاعب واستطاع الوقوف علي مستواهم الفني بشكل جيد .
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام إنبي علي ملعب بتروسبورت يوم الأحد المقبل ويواجه دكرنس يوم الثلاثاء ويختتم تجاربه الودية بمواجهة فاركو يوم الاربعاء .
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