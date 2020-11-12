بدر بانون يوجه رسالة للأهلي وجماهيره بعد انضمامه للمارد الأحمر

وجه المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي، المنتقل حديثًا من صفوف نادي الرجاء، رسالة الي نادي القرن وجماهيره وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب بدر بانون "أتقدم بالشكر الجزيل لجميع مكونات نادي الأهلي المصري على حفاوة الاستقبال والترحيب والشكر الموصول أيضا للجماهير الأهلاوية على الكم الهائل من رسائل الدعم والتشجيع التي أتلقاها يوميا راجيا من الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن ظنكم بي".

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.