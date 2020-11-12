سمير عثمان: الحكم الذي يعتمد على الـ var فاشل وتمنيت عدم وجوده بالدوري.. فيديو

وقال سمير عثمان عبر ندوة دوت الخليج: الدورى الموسم المنقضى بالنسبة لتقييم العناصر التحكيمية ينقسم إلى جزئين الأول ما قبل إدخال تقنية الفيديو المعروفة بـ var والثاني بعد استعانة لجنة الحكام بتلك التقنية.

تابع : مستوى الحكام جيد خلال الموسم المنقضى رغم وجود أخطاء تحكيمية إلى جانب إجادة للعناصر التحكيمية وفى المجمل يعتبر المستوى التحكيمي جيدا.

لفت إلى أنه يمنح الحكام قبل التوقف الإجباري للدورى الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا 7 ونصف من عشرة وبعد تطبيق تقنية الفيديو أصبحت 7 من عشرة لكون التقنية عامل مساعد لأى حكم.

أوضح أنه كان فى الإمكان الظهور للعناصر التحكيمية بشكل أفضل فى الدورى المنتهى، مشددا على أن ذلك ليس مسئولية الحكام، منوها إلى أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق نجح فى إدخال تقنية الفيديو وذلك شيء يحسب له.

استطرد: كنت أتمنى عدم تطبيق تقنية الفيديو بشكل رسمي واقتصار تطبيقه أوف لاين على غرار ما حدث فى إنجلترا التى أدارت موسما كاملا بنظام أوف لاين، مشددا على أنه من الصعب تدريب الحكام فى 38 يوما فقط على تطبيق تقنية الفيديو.

أشار إلى أنه إذا ما كان هناك فى التجربة الجديدة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var أخطاء فسوف تقل خلال المواسم القادمة مع التدريب ودخول عناصر تحكيمية جديدة تم مرورها بكافة المراحل التدريبية.

أضاف: الحكم الذى يعتمد على تقنية الفيديو مصيره الفشل وإنما الذى يعتمد على أساس أن حكم الفيديو يساعده سوف ينجح وهناك حكام اعتمدوا على الفيديو فى مباريات الدورى الماضى، منوها إلى وجوبية وجود شخصية للحكم ينزل بها داخل الملعب لاسيما وأن حكم الفيديو مساعد لحكم الساحة.