شوقي غريب يعلن تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوريا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل المنتخب أمام كوريا الجنوبية، استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021. وجاء تشكيل المنتخب كالاتي: حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - محمود مرعي الوسط: حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر ماهر ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عمار حمدي - محمود صابر - كريم فؤاد - فادي فريد - كريم الطيب - أحمد حمدي - مصطفى شوبير - عمر صلاح - يوسف إسماعيل - أحمد عفيفي - شريف رضا - غنام محمد - أحمد ياسين - عبد الرحمن مجدي.

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