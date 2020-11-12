محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي| قناة الأهلي تحسم الجدل

ونشر برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الأهلى فيديو قديم لمحمد عودة لاعب ومدرب فريق المقاولون العرب السابق، والذى يكشف فيه عن انتماء محمد صلاح لاعب ذئاب الجبل السابق والمحترف في صفوف ليفربول الحالي.
وقال عودة أن محمد صلاح أهلاوى، ويشجع الأهلى.
وقال محمد صلاح خلال تكريمه من قبل اتحاد الكرة، أمس، الأربعاء:" تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر رائع، خاصة أن البطولة تقام على أرض مصر، وهذا لا يحدث كثيرا.
وأضاف:" أتمنى من الجمهور أن يستمتع بالمباراة في حدود الكرة، وأن يبارك جماهير الفريق الآخر لمن يفوز في النهاية".
وبسؤاله عن الفريق الذي يتمنى فوز باللقب الأفريقي، أوضح صلاح:" الناس تعرف من أريد أن يفوز، لكنني لن أقول".
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