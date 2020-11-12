محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي| قناة الأهلي تحسم الجدل

أثار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشأن الفريق المصري الذي يشجعه.

ونشر برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الأهلى فيديو قديم لمحمد عودة لاعب ومدرب فريق المقاولون العرب السابق، والذى يكشف فيه عن انتماء محمد صلاح لاعب ذئاب الجبل السابق والمحترف في صفوف ليفربول الحالي.

وقال عودة أن محمد صلاح أهلاوى، ويشجع الأهلى.