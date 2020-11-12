رسميا.. إنبي يضم لاعب بترول أسيوط لمدة 4 مواسم

جاء تعاقد النادي البترولي مع اللاعب بناء على قرار من الإدارة الفنية بعد تقديم شلبي مستوى متميز وتسجيل وصناعة العديد من الأهداف جعلته محط أنظار أندية الكبار.
ووقع مصطفي شلبي علي عقود إنضمامه لصفوف فريق إنبي بعد دفع مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه لنادي بترول أسيوط للحصول علي الإستغناء الخاصة باللاعب ،بحضور مدير الكرة بالنادي ووائل فؤاد وكيل اللاعب .
وقدم شلبي موسما ولا أروع بالقسم الثانى وكان أحد الركائز الأساسية في بترول اسيوط أو كما يسمى بالصعيد "أباتشي "، فكان ترتمومتر أداء الفريق عندما يرتفع مستواه يرتفع مستوي فريق خلال المباراة وعندما يكون في غير حالته الطبيعية ينعكس ذلك علي أداء فريق.
وكان "شلبي" قد تلقي عدة عروض رسمية في الموسم الماضي من نادي الإسماعيلي وحرس الحدود والإتحاد السكندرى والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي أيضا للحصول على خدماته ،ولكن رغبة اللاعب حسمت الأمور لصالح الفريق البترولي .
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