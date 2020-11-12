رسميا.. إنبي يضم لاعب بترول أسيوط لمدة 4 مواسم

تعاقد نادي انبي رسميًا مع مصطفي شلبي لاعب فريق بترول أسيوط لمدة 4 مواسم ،لتدعيم صفوف الفريق بالممتاز.

جاء تعاقد النادي البترولي مع اللاعب بناء على قرار من الإدارة الفنية بعد تقديم شلبي مستوى متميز وتسجيل وصناعة العديد من الأهداف جعلته محط أنظار أندية الكبار.

ووقع مصطفي شلبي علي عقود إنضمامه لصفوف فريق إنبي بعد دفع مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه لنادي بترول أسيوط للحصول علي الإستغناء الخاصة باللاعب ،بحضور مدير الكرة بالنادي ووائل فؤاد وكيل اللاعب .

وقدم شلبي موسما ولا أروع بالقسم الثانى وكان أحد الركائز الأساسية في بترول اسيوط أو كما يسمى بالصعيد "أباتشي "، فكان ترتمومتر أداء الفريق عندما يرتفع مستواه يرتفع مستوي فريق خلال المباراة وعندما يكون في غير حالته الطبيعية ينعكس ذلك علي أداء فريق.

وكان "شلبي" قد تلقي عدة عروض رسمية في الموسم الماضي من نادي الإسماعيلي وحرس الحدود والإتحاد السكندرى والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي أيضا للحصول على خدماته ،ولكن رغبة اللاعب حسمت الأمور لصالح الفريق البترولي .