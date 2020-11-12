أبرزها هدف الأهلي .. سمير عثمان يكشف حالات تحكيمية مثيرة للجدل .. فيديو

رئيس لجنة الحكام السابق أن هناك حالات تحكيمية جدلية شهدتها منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى انتهت فعالياته، لافتا إلى أنه ضد تكرار الاستعانة بالحكام الأجانب.
قال سمير عثمان عبر ندوة دوت الخليج : هناك حالات جدلية فى التحكيم كثيرة ظهرت فى لقاءات الدورى الممتاز خاصة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var فى المسابقة المحلية.
وقال أيضا : من الحالات التحكيمية التى اتسمت بالجدل هدف فريق وادى دجلة فى مرمى النادى الأهلي الذى تم إلغاؤه الذى يعتبر من الأهداف الأكثر جدلية لاسيما وأن العديد من المحليين فى الشئون التحكيمية عبر الفضائيات أشاروا الى أنه من تسلل وآخرون أكدوا على أن الهدف صحيح 100%.
أضاف: ومن الأهداف التى أثارت جدلا واسعا هدف اسوان فى شباك الزمالك حيث أكد البعض من الخبراء أنه جاء من خطأ على صاحب الهدف والبعض الآخر منهم قال إنه هدف سليم إلى جانب هدف مروان محسن فى مرمى الجونة وأيضا لقاء أسوان وبيراميدز وكانت هناك ضربة جزاء لأسوان فى الدقيقة 93 ولعبة وليد سليمان حاوى النادى الأهلي ومطالبته بركلة جزاء بلقاء القمة امام الزمالك وهى ضربة جزاء فى حضور تحكيمي للحكم التشيكي.
أشار إلى أنه لم تثبت أية شبهات حول الحكم التشيكي الذى أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لافتا إلى أنه إذا ما أثيرت حوله مشاكل هناك دول أخرى ويتعين على لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عدم الاستعانة مجددا بحكام من التشيك وهناك حكام فى امريكا الجنوبية والجنوب افريقي فيكتور جوميز ليس عليه أى خلاف.
استطرد : أنا ضد تكرار الاستعانة بالحكام الاجانب لادارة مباريات الدورى الممتاز ويجب أن تكون هناك سياسة التنويع فى استقدام الحكام الأجانب من مختلف المدارس التحكيمية لادارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية