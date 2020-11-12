شوط أول سلبي بين المنتخب الأوليمبي وكوريا الجنوبية

أنهى منتخب مصر الأولمبي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب كوريا الجنوبية فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب استاد بتروسبورت استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021. ولجأ شوقى غريب المدير الفنى لأوليمبي الفراعنة الى الدفع باللاعب أحمد ياسر ريان فى مركز الجناح خلال مجريات الشوط الأول وتبادل لاعبو المنتخبين الهجمات وتهديد الخطوط الخلفية. وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالاتي: حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - محمود مرعي الوسط: حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر ماهر ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عمار حمدي - محمود صابر - كريم فؤاد - فادي فريد - كريم الطيب - أحمد حمدي - مصطفى شوبير - عمر صلاح - يوسف إسماعيل - أحمد عفيفي - شريف رضا - غنام محمد - أحمد ياسين - عبد الرحمن مجدي.

أنهى منتخب مصر الأولمبي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب كوريا الجنوبية فى المباراة التى تجمع بينهما على ملعب استاد بتروسبورت استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021. ولجأ شوقى غريب المدير الفنى لأوليمبي الفراعنة الى الدفع باللاعب أحمد ياسر ريان فى مركز الجناح خلال مجريات الشوط الأول وتبادل لاعبو المنتخبين الهجمات وتهديد الخطوط الخلفية. وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالاتي: حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - محمود مرعي الوسط: حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر ماهر ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عمار حمدي - محمود صابر - كريم فؤاد - فادي فريد - كريم الطيب - أحمد حمدي - مصطفى شوبير - عمر صلاح - يوسف إسماعيل - أحمد عفيفي - شريف رضا - غنام محمد - أحمد ياسين - عبد الرحمن مجدي.

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