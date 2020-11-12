سمير عثمان : محدش هيرحمني.. وخايف نقلل من الـ var .. فيديو

السابق أنه يخشى من تقليل قيمة الاستعانة بتواجد تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز. لافتا إلى أنه قام برفع بدلات قضاة الملاعب وعدة خدمات أخرى.

قال سمير عثمان خلال ندوة دوت الخليج : 19 حكما فقط حصلوا على رخصة الـ var فى الدورى المنتهى وعندما كنت رئيسا للجنة الحكام حددت 25 حكما إلى جانب نظرائهم من الاحتياطيين من أجل المنافسة.

تابع: "وأنا لو مسئول لن ألعب بعدد كبير من الحكام ومحدش هيرحمنى وأنا هقول انا لعبت بـ 25 حكم ونجحت بنسبة 90 % وطلعت حكم جديد فى الموسم يكون انجاز فى عهدى".

أضاف: تقنية الـ var ,أنا خايف نقضى على متعة الـ var وحاسس أننا هنقلل من قيمة تقنية الفيديو لأن كل لعبة الحكم بيجرى على تقنية الفيديو ولو شاكك فى كرة انها ركلة جزاء يقعد الحكم 3 دقايق فى الملعب وبعدها يطلع يرى اللعبة وطالما انت شاكك اطلع شوفها واخلص والعطل ييجى فى حالات التسلل لان للاسف ليس لدينا حكام مساعدين والحكم الموجود داخل عربة الفيديو حكم صافرة وسيأخذ وقتا طويلا فى حسم اللعبة ومثلا ابراهيم نورالدين وأحمد الغندور هياخدوا فيها خمس دقايق علشان يحسم اللعبة لانهم حكام صفارة.

استطرد : لا يوجد سوى حكم واحد من المساعدين يمتلك رخصة تقنية الفيديو وهو محمود أبوالرجال وحصل عليها فى كأس العالم للقارات وخدها بالصدفة وكان يجب منح حكام مساعدين الرخصة منذ بدء تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المنقضى.

وعن رحيله عن رئاسة لجنة الحكام قال : "هذه وجهات نظر اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ولم أستمر سوى شهر واحد فى أغسطس وقمت خلاله برفع بدلات الحكام والمراقبين ووصل الى 5 آلاف جنيه وتعاقدت على سماعات جديدة وابتدينا مشروع تقنية الفيديو وبدأت التعاقد مع قطارات السكة الحديد و25 مقعد للحكام خلال السفر طول الموسم فى محافظات الجمهورية للطوارئ وكنت أبتدى الاتفاق مع كريم واوبر لنقل الحكام الى الاستادات والملاعب فى القاهرة والإسكندرية وكان عندى خطط كثيرة وناس كلمونى من انجلترا قالوا عايزين 20 حكم لعمل معايشة ولم نكن سنتكفل سوى تكاليف الطيران".