رسميا.. وادي دجلة يضم نجم بني سويف 3 مواسم

عبد العال البالغ من العمر 26 عاما انتقل من مركز شباب القيس أحد أندية الدرجة الثالثة في يناير 2019 إلى بني سويف.

وظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق إذ يشارك أيضا في مركزي الجناح وصانع الألعاب وتنافس بني سويف على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة والتي خطفها البنك الأهلي وتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز

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