بحضور 60 ألف.. إقامة نهائي السوبر الصيني بمدرجات مفتوحة رغم كورونا

شهدت المباراة النهائية لدورى السوبر الصيني بين فريقى جيانجسو سونينج وجوانجزو إيفرجراند، حضورا جماهيريا كبيرا، في ملعب اللقاء رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوج فريق جيانجسو سونينج بلقب دوري السوبر الصيني، للمرة الأولى، بعد فوزه على مضيفه جوانجزو إيفرغراند بهدفين لهدف اليوم الخميس في إياب نهائي البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليتفوق جيانجسو بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقاءين.

وتعرض قوانجتشو لصدمة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد طرد تشاو هي.

واستغل جيانجسو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وتقدم بهدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق الإيطالي إيدير مارتينيز.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف البرازيلي اليكس تيكسييرا الهدف الثاني لجيانجسو ثم رد شيهاو وي بهدف لقوانجتشو في الدقيقة 61.