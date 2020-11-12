وزير الرياضة يشهد المباراة الافتتاحية للمنتخب الأوليمبي في الدورة الودية الدولية الأولمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،في الثامنة مساء اليوم الخميس، المباراة الافتتاحية للدورة الدولية الودية التي يشارك بها المنتخبات الأولمبية لمصر والبرازيل وكوريا الجنوبية، استعدادًا للمشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة.

وحرص الوزير على مؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته أمام فريق كوريا الجنوبية بإستاد السلام في افتتاح البطولة، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرازيلي مع كوريا الجنوبية يوم السبت القادم، وتختتم المباريات بلقاء مصر والبرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة مع اتحاد الكرة بشأن استعدادات المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات، ومنها استعداد المنتخب الأوليمبي لاولمبياد طوكيو 2021 ، مشيرًا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب عازمون على تحقيق ميدالية أوليمبية لإسعاد الشعب المصري، وتقديم أداء مميز يليق بكرة القدم المصرية. ولفت الوزير إلى نجاح مصر في استضافة مختلف البطولات الرياضية خلال الآونة الراهنة في شتى الألعاب ومن ضمنها البطولة الودية الدولية الأوليمبية ، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات تجعلها قادرة على استضافة كبري البطولات، وتحقيق النجاح لها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.