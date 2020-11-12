استئناف المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية

ومن المقرر أن يختتم التجمع الثاني يوم الأحد المقبل، حيث تقام مباراة ودية بين المنتخبين الأول والآنسات للوقوف علي مستوى اللاعبات ومدى استيعابهن للتدريبات .
واكد أحمد رمضان أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقاء وتستمر حتي نهاية المعسكر المفتوح يوم 30 نوفمبر، وان باب المنتخب مفتوح لأي لاعبة خلال الفترة الحالية حتي اعداد القوام الأساسي للمنتخبين .
وقال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أن مستوي الحارسات مبشر علي المدى الطويل، وأن أمامهن عمل شاق من أجل الوصول للمستوى المطلوب من خلال البرنامج التدريبي الموضوع.
وأضاف، أن المعسكر المفتوح يضم 12 حارسة، 6 حارسات للمنتخب الأول، ومثلهن لمنتخب الآنسات، وأن الفترة الحالية يتم تقييم المستوى من أجل اختيار 8 حارسات لتمثيل المنتخبين.
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