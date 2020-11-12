20 صورة من تعادل المنتخب الأولمبي مع كوريا وديًا

تعادل منتخب مصر الأولمبي سلبيا أمام منتخب كوريا الجنوبية فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد السلام استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

ولجأ شوقى غريب المدير الفنى لأوليمبي الفراعنة الى الدفع باللاعب أحمد ياسر ريان فى مركز الجناح خلال مجريات الشوط الأول وتبادل لاعبو المنتخبين الهجمات وتهديد الخطوط الخلفية.

وأهدر كريم العراقى لاعب منتخب مصر فرصة محققة لتسجيل هدف للفراعنة فى الدقيقة الأولى بعدما تسلم كرة عرضية من صلاح محسن وضعته فى مواجهة المرمى الكورى إلا أنه وضعها بغرابة خارج الملعب.

كما أهدر صلاح محسن هدفًا محققًا أيضًا ونجح إمام عاشور فى تهديد المرمى الكورى أكثر من مرة، بينما لم يسجل الضيوف أى فرصا محققة على الحارس محمد صبحى فى الشوط الأول.

وشهدت مجريات الشوط الثاني سيطرة الفراعنة على منتصف الملعب وقاد أحمد حمدى وفادى فريد هجمات عديدة على الخطوط الخلفية للمنتخب الكورى الجنوبي.

واعتمد منتخب مصر الأوليمبي على إغلاق المساحات فى منتصف الملعب ومنع بناء المنتخب الكورى الهجمات من وسط الملعب وتهديد الخطوط الخلفية للاعبى أوليمبي الفراعنة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الأوليمبي نظيره منتخب البرازيل يوم الثلاثاء القادم فى المباراة الودية الثانية إستعدادا للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.