اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل باليوم العالمي للتسامح

يحتفل الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي اشرف محمود باليوم العالمي للتسامح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور نجوى لاشين مدير مكتب الأمم المتحدة للاعلام.

وتشهد الاحتفالية التي تقام في المركز الاولمبي بالمعادي يوم الاثنين 16 نوفمبر الذي يوافق احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للتسامح التي تمثل دعوة للعالم كله للتمسك بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

وتتضمن الاحتفالية ثلاث فقرات الأولى ندوة بعنوان الكلمة أمانة ومسؤولية ويتحدث فيها الدكتور حمدي حسن استاذ الإعلام و نائب رئيس جامعة مصر الدولية السابق والدكتورة نرمين خضر عميد كلية الإعلام بالجامعة الغربية المفتوحة والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والفقرة الثانية إطلاق مبادرة نعم الانتماء لا التعصب في إطار مواكبة الاتحاد لتوجه وزارة الشباب والرياضة لمحاربة التعصب.

واختتمت الاحتفالية بتكريم نخبة من رموز الرياضة والفن والإعلام يتقدمهم الكابتن حسن شحاته و الكابتن مصطفى عبده و الكابتن شطة والكابتن احمد الكأس و الكابتن عبد الحميد بسيوني و الكابتن حسين لبيب والفنانون محمود قابيل وانعام سالوسة وندى بسيوني والدكتور حسين السمري والدكتور عرفة سلامة والدكتور محمد رضا عرابي والمستشار الشافعي صالح والمستشار عمرو طاحون ومحرم الهرم إلى جانب إذاعة القرآن الكريم والإعلاميين الدكتور حسن مدني ورضا عبد السلام وطه الحديري.