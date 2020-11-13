مدرب كوريا الجنوبية: استفدنا العديد من المكاسب خلال مباراة مصر الأولمبي

أكد كيم هاك بوم المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم على العديد من المكاسب من مواجهة مصر الأولمبي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الدورة الودية.

وقال بوم عبر قناة أون تايم سبورت: "سعداء لاستضافتنا في مصر في ظل تلك الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، كنا مرهقين وسعيد بأداء اللاعبين في هذا اللقاء، المكاسب المباراة هي فرصة رائعة من أجل أن ينسجم اللاعبين وإعداد جيد للبطولة المقبلة ، وفرصة جيدة لتجميع اللاعبين في أوروبا معا في بيئة مختلفة مثل مصر". وواصل "منتخب مصر قوي ولدي لاعبيه طاقة بدنية هائلة وكانوا يستحقون الفوز بكأس الأمم الإفريقية". وحول الاستعداد للبرازيل "لن تكون هناك أشياء خاصة لأن البرازيل تمتلك لاعبين كبار". ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع البرازيل في ثاني لقاءات الدورة الودية يوم السبت المقبل.

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