ونجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان في إتمام التعاقد مع اللاعب خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالممتاز.
كما نجحت لجنة الكرة بالنادي من إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد سعيد أوكا ،لاعب وسط مهاجم فريق طنطا لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر .
ونجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان من إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئولو أسوان يواصلون دعم الفريق بـ 3 لاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.