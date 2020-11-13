بعد إصابتهم بكورونا .. قرار مصيري من ريال مدريد تجاه ثلاثي الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم ، عن رغبة نادي ريال مدريد في إتخاذ قرار مصيري تجاه إيدين هازارد وكاسيميرو وميليتاو ثلاثي الفريق،بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: " إنه من المقرر إجراء الجولة القادمة من الفحوصات للكشف عن كورونا، في عطلة نهاية الأسبوع على ثلاثي الفريق".

ويخضع إيدين هازارد وكاسيميرو وإيدير ميليتاو، ثلاثي الريال للعزل المنزلي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

وأضافت الصحيفة : "ينتظر الملكي الجولة القادمة من الفحوصات الطبية، لتحديد ما إذا كانوا سيعودون لتدريبات الفريق من عدمه".

واختتمت: " أنه إذا كانت اختبارات الثلاثي سلبية، فسيخضع اللاعبين لاختبار ثانٍ إما الثلاثاء أو الأربعاء، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى التدريب".

ويستأنف فريق ريال مدريد الإسباني، مبارايته أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، يوم ـ21 نوفمبر من الشهر الجاري.