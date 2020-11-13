الزمالك يتراجع عن ضم العراقي بعد تفعيل التعاقد مع المثلوثي

أكد عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادى الزمالك قرروا تجميد المفاوضات مع نظرائهم في النادي المصري بشأن الحصول علي خدمات كريم العراقي الظهير الايمن للفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الجارية. وكشف ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن مسؤولي الزمالك قرروا تفعيل التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي، وسيتم الاعلان عن الصفقة رسميًا عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا لعدم التأثير علي تركيز اللاعبين. ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا. ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.

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