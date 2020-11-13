تصفيات أمم أفريقيا.. الجزائر تفوز على زيمبابوي بثلاثية وغانا تهزم السودان

حقق المنتخب الجزائري انتصارا مهما على نظيره الزيمبابوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

سجل بغداد بونجاح وسفيان فيجولى هدفي التقدم بالدقيقتين 31 و43 من زمن المباراة.

واختتم رياض محرز نجم مانشستر سيتى ثلاثية بطل أفريقيا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بينما أحرز تينوتيندا كاديويري هدف الفريق الضيف الوحيد بالدقيقة 80 من زمن المباراة.

كما تلقى منتخب السودان ضربة جديدة في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه منتخب غانا في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة للتصفيات.

وتجمد رصيد منتخب السودان، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يلاقي ضيفه منتخب ساوتومي وبرونسيب، متذيل الترتيب بلا نقاط، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.