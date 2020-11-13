قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يثق في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولكن دون أي غرور؛ حيث يقدرون النادي الأهلي.
وأضاف يوسف، خلال لقائه بقناة الزمالك:"اللاعبون لا يفكرون بغرور بناءً على الفوز في آخر لقائين فهذا ليس موجودًا في الجيل الحالي بل يعلمون قيمة المنافس والبطولة والأهلي نادي كبير ونحن كذلك".
ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونفى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يتردد عن توقيع المحترف التونسي في صفوفه فرجاني ساسي لصالح بيراميدز، قائلًا:"ستخرج العديد من الشائعات بخصوص اللاعبين مع اقتراب موعد مباراة النهائي، فرجاني يتبقى في عقده سنة فكيف سيوقع لبيراميدز كما يتبقى في عقد بنشرقي و أوناجم عامين".
وأتم إسماعيل يوسف، تصريحاته بالإشارة إلى أن أجانب الزمالك يحبون الفريق والجماهير التي أزالت شعور الغربة بداخلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسماعيل يوسف يكشف حقيقة توقيع ساسي لبيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.