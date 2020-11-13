السباح مروان القماش يصعد لأولمبياد طوكيو

تأهل مروان القماش لاعب المنتخب الوطني الأول للسباحة، لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس 2021.

وصعد "القماش" للأولمبياد المقبلة بعد فوزه بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة في سباق 800 متر حرة بزمن قدره 7:52:19 دقيقة. الجدير بالذكر أن مروان القماش كان قد شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية والتي أقيمت صيف 2016 بالبرازيل.

يُذكر أنَّ مروان القماش أسطورة مصرية قادمة في السباحة بسرعة الصاروخ حيث هزم أسطورة العالم مايكل فيليبس في تصفيات بطولة العالم، وحقق إنجازا كبيرا في بطولة العالم تشارلوت الأمريكية للسباحة بعدما حطم أرقامًا قياسية في سباقي 200م و400م.

القماش حطم الرقم القياسي في سباق 200 متر حرة بزمن 1:47.73 ليحقق برونزية البطولة متفوقا على البطل الأولمبي الأمريكي ريان لوخت، كما تصدر تصفيات سباق 400 متر حرة في بطولة تشارلوت الأمريكية للسباحة بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني في التصفيات الأمريكي كونور جايجير صاحب برونزية بطولة العالم الأخيرة حيث سجل مروان 3:50.34 كاسرا ستاندارد B المؤهل لاولمبياد ريو 2016.