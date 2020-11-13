وصعد "القماش" للأولمبياد المقبلة بعد فوزه بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة في سباق 800 متر حرة بزمن قدره 7:52:19 دقيقة. الجدير بالذكر أن مروان القماش كان قد شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية والتي أقيمت صيف 2016 بالبرازيل.
يُذكر أنَّ مروان القماش أسطورة مصرية قادمة في السباحة بسرعة الصاروخ حيث هزم أسطورة العالم مايكل فيليبس في تصفيات بطولة العالم، وحقق إنجازا كبيرا في بطولة العالم تشارلوت الأمريكية للسباحة بعدما حطم أرقامًا قياسية في سباقي 200م و400م.
القماش حطم الرقم القياسي في سباق 200 متر حرة بزمن 1:47.73 ليحقق برونزية البطولة متفوقا على البطل الأولمبي الأمريكي ريان لوخت، كما تصدر تصفيات سباق 400 متر حرة في بطولة تشارلوت الأمريكية للسباحة بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني في التصفيات الأمريكي كونور جايجير صاحب برونزية بطولة العالم الأخيرة حيث سجل مروان 3:50.34 كاسرا ستاندارد B المؤهل لاولمبياد ريو 2016.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السباح مروان القماش يصعد لأولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.